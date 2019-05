La 5ème édition du festival ” Helma ” (Tabarka Sky Lantern Festival) aura lieu cette année du 13 au 15 juin prochain à Tabarka dans la région de Jendouba.

Organisé à l’initiative de l’association ” Jeunesse et horizons “, le festival est destiné aux jeunes et vise essentiellement, à créer une dynamique économique et culturelle dans la région, selon Khalil Amari, directeur du festival et président de l’association.

Lors d’une conférence de presse organisée au siège du ministère du tourisme à Tunis, Khalil Amari a souligné que dans le cadre du festival, une grande scène sera installée directement sur la plage de Tabarka où sera également aménagé un village artisanal ou le bazar culturel auquel participent plusieurs ambassades outre un espace de camping.

Les visiteurs, dont le nombre est estimé à 50 mille personnes de Tunisie et de l’étranger, profiteront de trois jours de festivités et rencontreront des artistes tunisiens et étrangers qui animeront les soirées du festival.

Amari a indiqué que la clôture de cet évènement sera marquée par le lancement de 3000 lanternes à l’heure du coucher du soleil.

Le festival est soutenu par le ministère du tourisme et de l’artisanat, la fondation Orange et d’autres départements, a ajouté la même source.

Regardez en avant-goût le festival “Helma” à Tabarka :