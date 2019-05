La Tunisie est présente au Salon des produits de la mer “SEAFOOD”, qui se tient du 7 au 9 mai 2019 à Bruxelles en Belgique, avec 29 000 exposants venus de plusieurs pays du monde. C’est en tout cas ce qu’on lit dans un communiqué de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), rendu public mardi 7 mai à Tunis.

Il s’agit d’une rencontre entre des producteurs et fournisseurs de différents pays du monde à la recherche de nouveaux marchés.

Ainsi, une délégation de l’APIA d’environ 50 professionnels opérant dans les secteurs de la pêche, de l’aquaculture, mais aussi de sociétés de transformation et d’exportation des produits de la mer prend part à cet événement.

La participation de l’APIA, en partenariat avec le Groupement interprofessionnel des produits de la pêche (GIPP), s’inscrit dans le cadre de ses activités de développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de l’amélioration de ses exportations.

Un pavillon tunisien d’une superficie de 208 m2 est consacré à la présentation des échantillons de différents produits frais de la mer.

Un programme de visites organisées aux pavillons des sociétés importatrices et des rencontres de partenariat entre l’APIA et des experts est prévu lors de cette participation, en plus de l’organisation de rencontres de partenariat à l’initiative de l’APIA et d’experts dans le cadre d’un projet tuniso-suisse de développement des exportations.

L’APIA vise aussi, à travers cette participation (la 20ème), à renforcer la conquête de nouveaux marchés et l’utilisation des moyens de communication modernes dans les foires spécialisées, en vue d’améliorer les exportations des entreprises du secteur.