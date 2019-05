Un téléphérique à Ain Draham, un grand centre commercial à Tabarka, la réouverture des hôtels fermés d’une capacité de 1 900 lits et l’organisation de grands événements d’envergure internationale, ce sont les principaux projets en cours d’étude dont l’objectif est de promouvoir le tourisme et de créer une dynamique économique et culturelle dans le gouvernorat de Jendouba. C’est ce qu’a déclaré, mardi 7 mai 2019, René Trabelsi, ministre du Tourisme de l’Artisanat.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une conférence de presse sur le festival ” Helma “, le ministre a indiqué que la région de Jendouba dispose d’un potentiel important (forêts, montagnes, plage..) qui est à ce jour non exploité comme il se doit.

“Aujourd’hui, le ministère du tourisme est en train d’œuvrer activement à la relance du tourisme dans la région de Jendouba et spécialement à Tabarka où il existe malheureusement 1 900 lits non exploités dans des hôtels fermés “, a-t-il dit.

Dans ce contexte, le ministre a fait savoir qu’un homme d’affaires algérien investirait dans l’un des hôtels de la région, alors que des négociations sont en cours avec les banques pour rouvrir d’autres hôtels en difficulté.

“D’une manière générale, les réservations sur l’ensemble du pays pour la saison estivale ne cessent d’augmenter de jour en jour. Si on continue de cette manière, il est fort possible qu’on puisse atteindre l’objectif de 9 millions de touristes en 2019 “, a-t-il assuré.

Le ministre a, en outre, souligné le soutien du département à toutes les bonnes initiatives de la société civile pour promouvoir la destination Tunisie, dont celle de l’association ” jeunesse et horizons ” qui organisera du 13 au 15 juin prochain, la 5ème édition du festival ” Helma ” destiné aux jeunes. Cette manifestation vise à animer la ville de Tabarka et à attirer les touristes de tous les pays du monde.

Il a aussi, fait remarquer que le ministère soutiendra le festival de Jazz de Tabarka qui est un rendez vous incontournable des stars internationales.