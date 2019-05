La situation sociale et sécuritaire dans le pays et les derniers indicateurs économiques ont été au cœur d’une rencontre, mardi 7 mai 2019, entre le président de la République, Béji Caïd Essebsi, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Les mesures prises pour protéger le pouvoir d’achat des Tunisiens durant le mois de Ramadan et la lutte contre la spéculation et la contrebande ont été également abordées.