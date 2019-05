Trois candidats représenteront la Tunisie au Championnat du monde de pâtisserie, glacerie et chocolaterie, qui se tiendra les 21 et 22 octobre 2019 à Milan (Italie), et ce aux côtés de 20 équipes venant des 4 continents.

Les trois lauréats tunisiens sont Iheb Dhkil (pour la spécialité pastillage), Ramzi Ghouil (pour le chocolat) et Cheker Labidi (pour le sucre). Ils ont été sélectionnés suite à une compétition nationale, qui a été organisée le 2 mai 2019, laquelle a réuni les professionnels du métier. La compétition a misé sur trois catégories de pâtisserie: le pastillage, le sucre et le chocolat.

Le chef Nabil Barcous, membre du Bureau exécutif de l’ATPAC (Association tunisienne des professionnels de l’art culinaire) et président des sélections nationales de pâtisserie, a indiqué que “durant les cinq mois à venir, nos 3 candidats sont appelés à s’entraîner intensivement”.

Pour ce faire, ajoutera-t-il, “nous sommes en train de mobiliser des designers professionnels pour conceptualiser nos 3 pièces artistiques, afin de passer plus tard à la phase de fabrication du moulage, qui se fait hors Tunisie, mais surtout il nous faut assurer le coaching de maîtres pâtissiers asiatiques et européens, les meilleurs actuellement sur tous les fronts pour perfectionner l’encadrement de notre équipe “.