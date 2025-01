Concours national 2025 : valorisez vos projets d’animation culturelle dans l’enseignement supérieur

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé l’organisation d’un concours national pour l’attribution de prix nationaux en animation culturelle dans les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que dans les institutions de services universitaires, au titre de l’année universitaire 2024-2025.

Dans une circulaire publiée sur son site web, le ministère précisé qu’il est possible de télécharger le formulaire d’inscription depuis le site web du département www.mes.tn et d’envoyer le dossier par voie hiérarchique à la direction des activités étudiantes au sein du ministère qui le transmettra, de son côté, à la commission nationale des prix nationaux en animation culturelle avant le 30 mai 2025.

La commission nationale des prix nationaux en animation culturelle examinera, évaluera et classera les dossiers sur la base de plusieurs critères, notamment le taux de participation des étudiants de l’établissement à la création culturelle, le nombre de manifestations et concours organisés durant l’année universitaire 2024-2025, le niveau de ces manifestations en termes de contenu et d’organisation, ainsi que le nombre de clubs, la nature de leurs activités, la participation des étudiants, et la réussite et le rayonnement de ces clubs dans leur environnement.

Les prix nationaux en animation culturelle seront annoncés à l’occasion de la Journée du Savoir 2025.