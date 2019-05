Le programme présenté par l’animateur français Cyril Hanouna contribuera à donner une nouvelle image de la Tunisie et à encourager le marché français, a souligné le ministre du Tourisme et de l’Artisanat René Trabelsi, souhaitant que ce marché récupère sa première place pour atteindre un million de touristes cette saison.

Le marché français a, en effet, régressé, passant de 1,4 million de touristes en 2010 à 800 mille en 2018.

Trabelsi a précisé, à Hammamet, dans une déclaration, au correspondant de l’agence TAP, que “l’animateur Cyril a réalisé un travail remarquable en faveur de la Tunisie et ses différentes régions, une action accomplie du fond du cœur et source de fierté pour le pays”.

Et de poursuivre que ce programme réalisé en coopération avec l’Office national du tourisme tunisien ( ONTT) restera un événement marquant dans l’histoire du tourisme tunisien et contribuera à renforcer l’afflux de touristes vers notre pays. ”

Le ministre a salué, lors d’une réception en l’honneur de Cyril Hanouna, réalisateur et présentateur du programme TPMP et de son équipe, cette initiative, qui a débuté par un programme en Tunisie pour évoluer vers la réalisation de tout un film d’environ 6 heures tourné pendant quatre jours et qui sera diffusé sur deux étapes lors de son émission sur la chaîne “C8”, suivie par des millions de français.