Une série d’ateliers de formation sont organisés par l’association Impact “Athar” à l’intention des prestataires de services touristiques à Kébili, pour la réalisation d’un circuit touristique dans la région.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet “Nos trésors oubliés” qui, à son tour, est piloté par le projet “Tfanen”.

Ce projet est financé par l’Union européenne et l’ambassade du Royaume-Uni en Tunisie, indique Hammadi Rezig, secrétaire général de l’association.

Rezig assure que ce projet -qui se poursuivra jusqu’à fin 2019- vise à soutenir le tourisme alternatif, surtout le tourisme écologique et environnemental.

Le circuit touristique reliera les sites archéologiques et touristiques du gouvernorat de Kébili, et permettra de découvrir ses caractéristiques culturelles, à travers le site de Dbebcha situé à Souk Lahad, le vieux village de Kébili, Telmine, le village de Tembib, El Mansoura et Ksar Ghilane.

Le projet englobe le lancement d’une application pour la présentation du circuit touristique à l’intérieur et à l’extérieur du pays avec le tournage d’un nombre de documentaires sur les caractéristiques des sites et les moyens d’y accéder.

Des visites de terrain seront organisées pour promouvoir le circuit touristique.