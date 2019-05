Selon nos confrères du site marocain le360.ma, le groupe industriel canadien Bombardier a annoncé, jeudi 2 mai, la mise en vente de ses activités aéronautiques à Belfast en Irlande du Nord, qui emploient 3 600 personnes (ce qui en fait le premier employeur dans ce pays), dans le cadre d’une large restructuration au niveau mondial.

A cause de graves difficultés financières, Bombardier explique, dans un communiqué avoir décidé de céder ses activités aéronautiques à Belfast ainsi qu’au Maroc.

Il va par ailleurs regrouper toutes ses autres opérations dans ce domaine au sein d’une seule et unique entité nommée Bombardier Aviation. A noter au passage que Bombardier est présent dans l’aéronautique et le matériel ferroviaires.

La vente concerne l’ensemble des activités en Irlande du Nord, à savoir plusieurs sites à Belfast où il assemble les ailes et une partie du fuselage d’un avion moyen-courrier, auparavant appelé C Series et devenu A220 depuis l’arrivée de l’avionneur européen Airbus dans ce programme.

Cette annonce a fait réagir le syndicat GMB qui s’est immédiatement déclaré «préoccupé par ce projet» et demande par conséquent «des assurances sur le futur des travailleurs en Irlande du Nord».

Alors, est-ce que l’avionneur canadien pourrait se déployer sur le site tunisien où il avait entamé des négociations avant de filer vers le royaume chérifien ?