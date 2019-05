Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu, mardi 30 avril, au siège du département, avec son homologue italien, Enzo Milanesi.

Lors d’un point de presse conjoint, tenu à l’issue de l’entretien, Jhinaoui a indiqué que le chef de la diplomatie italienne effectue une visite en Tunisie dans le cadre de sa participation aux travaux au Conseil supérieur tuniso-italien de partenariat stratégique, réuni pour la première fois, ce mardi matin, en présence des chefs de gouvernement des deux pays.

“L’accent a été mis sur la nécessité d’assurer le suivi des décisions issues du conseil supérieur tuniso-italien de partenariat stratégique au niveau du ministère des Affaires étrangères des deux pays”, a déclaré Jhinaoui.

Jhinaoui et Milanesi ont évoqué le développement des relations bilatérales et la coopération entre la Tunisie te l’Italie, lesquelles relations connaissent un rythme croissant dans différents domaines.

D’ailleurs, plusieurs accords ont été signés lors du conseil, en présence des chefs de gouvernement tunisien et italien.

A rappeler que l’Italie est le 2e partenaire économique de la Tunisie et son premier fournisseur. Mais les deux pays souhaitent maintenant intensifier leur coopération économique et l’adapter de manière à répondre aux priorités de la Tunisie, notamment en ce qui concerne la promotion des investissements, la lutte contre le chômage et d’emploi des jeunes.

“Avec mon collègue, nous avons convenu d’accorder une importance à la coopération dans le domaine de la jeunesse”, a déclaré Jhinaoui, précisant qu’il s’agit d’une décision prise, en 2016, par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, lors de sa visite d’Etat en Italie. Celle-ci a été l’occasion de souligner la nécessité d’encourager l’enseignement et l’encadrement des jeunes.

Dossier libyen

Jhinaoui et son homologue italien ont également discuté de l’évolution de la situation dans la région, notamment en Libye.

Jhinaoui a, dans ce sens, fait part de la convergence des vues entre les deux parties concernant la question libyenne, à savoir un cessez-le-feu immédiat et la poursuite du dialogue afin de parvenir à une solution consensuelle inter-libyenne, sans ingérence étrangère.

Il a été convenu d’élargir le cercle des amis de la Tunisie et de l’Italie afin de mobiliser un soutien international pour mettre fin à l’effusion du sang dans ce pays frère et relancer les négociations sous l’égide des Nations unies, a-t-il encore indiqué.

Migration irrégulière

La lutte contre la migration irrégulière, la traite des personnes et le terrorisme ont également été évoqués.

Conseil de partenariat tuniso-européen

Jhinaoui a, par ailleurs, invité l’Italie à soutenir la Tunisie auprès de l’Union européenne, surtout que notre pays se prépare pour participer au conseil de partenariat tuniso-européen au cours de ce mois de mai à Bruxelles.

Convergence de vues

Pour sa part, Milanesi a déclaré que “nous croyons en cette coopération avec la Tunisie, une coopération qui est d’autant plus importante que les deux pays sont proches géographiquement et historiquement”.

Il est nécessaire de développer cette collaboration et de l’intensifier de manière régulière, en adoptant des échanges continus concernant les questions d’intérêt commun, a-t-il affirmé.

Le ministre italien s’est, en outre, félicité de la convergence des vues sur plusieurs points et particulièrement la question libyenne.

“Il est indispensable de rétablir la paix dans ce pays voisin”, a-t-il souligné, estimant qu'”il n’y a pas de solution militaire”.

D’après lui, il est primordial de continuer un dialogue inclusif auquel prendront part tous les intervenants.