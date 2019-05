Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, demandent aux hôteliers tunisiens à adhérer au Programme de mise à niveau touristique, lancé en 2005.

Il a mis l’accent, lors d’une réunion du Comité de pilotage dudit programme, organisée mardi 30 avril, sur la nécessité d’inciter les unités hôtelières à bénéficier des différentes incitations, outre les services offerts, précise un communiqué publié sur la page Facebook du ministère du tourisme et de l’artisanat.

La Tunisie a créé le Bureau de mise à niveau touristique conformément au décret n ° 2123 pour l’année 2005 portant sur l’organisation du ministère du Tourisme, en particulier l’article 12 relatif à la fixation des prorogatifs du bureau de mise à niveau des établissements touristiques.

Ce bureau assure la préparation et le suivi des dossiers relatifs à la mise à niveau spécifique à chaque unité hôtelière qui sera par la suite présenté au comité de pilotage du programme.

Présidé par le ministre du Tourisme, le Comité de pilotage a examiné plusieurs axes liés au développement des unités hôtelières et leur mise à niveau. Outre l’appui financier et l’encadrement technique pour les propriétaires des hôtels en vue de développer les services offerts et diversifier le produit.

Trabelsi a souligné lors de la réunion l’importance de développer le programme de mise à niveau touristique, aux fins d’intensifier et de diversifier ses champs d’intervention pour promouvoir le secteur de l’hôtellerie.

La Commission de pilotage, présidée par le ministre du Tourisme, regroupe des représentants des ministères des Finances, du Développement, de l’Education, de la Formation et de l’Environnement, ainsi que la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) et la BCT ainsi que des représentants des établissements financiers.

Les législations permettent aux établissements hôteliers ayant adhéré au programme de mise à niveau, d’obtenir des crédits bancaires à des conditions avantageuses en termes de taux d’intérêt et de délais de remboursement, dans le cadre de la coopération bilatérale avec l’Agence française de développement (AFD)

Le fonds de développement de la compétitivité du secteur touristique offre un don de 70% du coût de l’étude, à condition que la valeur maximale de la prime ne dépasse pas 20 mille dinars pour l’hôtel.

Le fonds permet d’obtenir un don de 150 mille dinars pour un hôtel, réparti sur un don de 10% du coût de l’investissement et un don de 50% du coût de l’investissement immatériel.