La Fédération tunisienne de football (FTF) a tenu mercredi son assemblée générale ordinaire dans à Tunis, présidée par Wadii Jari, en présence des représentants des ligues nationales et régionales et des représentants des clubs.

A l’ordre du jour de l’assemblée générale lecture des rapports moral et financier et le rapport de l’expert-comptable pour discussion et adoption.

“La Fédération tunisienne de football a réussi à doubler son budget quatre fois pour faire passer ses ressources de 12 millions de dinars au cours de la saison 2011/2012 à environ 45 millions de dinars au cours de la saison 2018/2017”, relève la FTF qui précise que les ressources du sponsoring ont été multiplié par cinq.

“C’est l’occasion de rappeler les nombreux acquis réalisés ensemble, tels que le classement à la première place de la sélection tunisienne à l’échelle arabe et le deuxième rang au plan africain, le budget qui a été multiplié par près de quatre en sept ans, le record du nombre de désignations internationales des arbitres au nombre de 48 nominations en 2018, alors qu’elles étaient de 33 désignations en cinq ans”, a-t-il noté.