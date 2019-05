De nouvelles rues à Sousse dont les noms sont attribués à des tunisiens de confession juive ainsi qu’une place intitulée “Place Virgile” seront inaugurées, à Sousse, dans le cadre de la manifestation “Sousse, capitale du Vivre ensemble et du Patrimoine de la Tunisie” (28 avril-5 mai). Célébrant une Sousse plurielle, pacifique et multiculturelle, la manifestation “Sousse, capitale du Vivre ensemble et du Patrimoine de la Tunisie” a pour objectif de mettre en avant la Tunisie comme terre de liberté, de dialogue et d’histoire avec l’organisation de plusieurs manifestations culturelles.

Dans ce contexte, de nouvelles rues seront inaugurées, mardi 1er mai, à Sousse dont les noms seront attribués à des tunisiens de confession juive en hommage à leurs actions: docteur David Uzan (1899-1985), la sage-femme Yvonne Bessis (1918-2011), l’avocat Claude Sitbon, et Ichoua Ghouila-Houri (qui a notamment légué à Sousse le parc Charles Nicolle, l’actuel jardin Boujaafar). D’autres personnalités seront à cette occasion honorées à l’exemple du cinéaste Ahmed Bahaa-Eddine Attia (1945-2007), le fondateur et le premier directeur du Festival International du Film pour l’Enfance et la Jeunesse de Sousse (FIFEJ) Moncef Ben Ameur (1936-1997) ainsi que l’homme de Culture Tayeb Kacem (1924-1997).

La “Place Virgile” sera inaugurée, jeudi 2 mai, à l’endroit même où la mosaïque représentant le poète romain Virgile intitulée “Virgile et les deux muses” a été découverte en 1896 à Sousse dans une villa romaine qui jouxte la bibliothèque régionale à proximité du musée.

La cérémonie d’inauguration sera suivie d’une conférence au musée de Sousse sur le thème “Mémoires de Sousse Plurielle” avec la participation de plusieurs personnalités tunisiennes et étrangères à savoir le professeur spécialiste de la civilisation punique Hassine Fantar, l’historienne et écrivaine Claire Rubinstein, le doyen de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse Kamel Jerfel ainsi que l’ambassadeur de Tunisie auprès de l’Unesco Ghazi Ghérairi.