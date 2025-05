Le secteur culturel dans le gouvernorat de Sousse, notamment les sites et les projets d’infrastructures culturelles, était au centre d’une séance de travail, tenue lundi, au ministère des Affaires culturelles

La séance présidée par la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, a été marquée par la présence du gouverneur de Sousse, Sofien Tanfouri, la déléguée régionale aux Affaires Culturelles, Jalila Ajbouni, un certain nombre de représentants des structures régionales et locales, ainsi qu’un groupe de cadres du ministère des Affaires Culturelles.

Selon un communiqué du ministère des Affaires Culturelles publié en début de soirée, la séance était consacrée au suivi de l’état de certains monuments historiques et sites archéologiques dans la région et l’avancement des projets d’infrastructures culturelles.

La muraille de la Médina de Sousse, nécessitant une intervention urgente en raison des fissures fera l’objet d’une séance de coordination la semaine prochaine entre le gouverneur, des experts de l’Institut national du patrimoine et les membres du bureau d’études chargé de soumettre des propositions pratiques pour réaliser des travaux de restauration sur ce monument historique.

La séance a également permis de suivre la situation du village historique de Taktrouna, le Musée archéologique de Sousse et les projets d’infrastructures culturelles en cours, à l’instar de la Maison de la culture à Hergla qui rouvrira ses portes en juin prochain et le Complexe Culturel de Sousse qui entrera en service en juillet prochain.

La deuxième tranche des travaux au Centre des Arts dramatiques et scéniques et les travaux d’entretien du Théâtre Municipal de Sousse étaient également à l’examen.

A cette occasion, la ministre a souligné que la protection du patrimoine constitue une option stratégique qui s’inscrit dans la vision de l’Etat de renforcer l’identité nationale et stimuler l’investissement dans la culture et le tourisme.

Les sites et monuments historiques au gouvernorat de Sousse, en tant que patrimoine national et vecteur du développement sont au cœur du plan stratégique du ministère, a-t-elle fait savoir.

Elle a appelé à hâter l’achèvement des projets d’infrastructures culturelles, ainsi que d’intensifier la coordination entre les différentes structures centrales, régionales et locales en vue garantir l’efficacité des interventions et du suivi.

Le gouverneur de Sousse a salué l’intérêt qu’accorde le ministère à la scène culturelle de la région, soulignant la volonté de faciliter les actions permettant de surmonter les problématiques en suspens et d’accélérer le parachèvement des projets, notamment ceux relatifs aux monuments historiques.

En prévision de la saison culturelle estivale 2025, une meilleure gouvernance dans l’organisation des festivals, tant en termes de programmation que de gestion financière et administrative, devra être prise en compte. Le but étant d’assurer la pérennité de ces festivals et d’accroître leur rayonnement.