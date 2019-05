L’initiative “Mouwatinoun” (citoyens) a fait part, mardi, de son intention de participer aux prochaines législatives à travers des listes unifiées avec les autres initiatives citoyennes. Khemaies Bahri, membre de “Mouwatinoun”, a précisé lors d’une conférence de presse, à Tunis, que sa formation se positionne politiquement avec les mouvements et les initiatives sociale-démocrates.

Il a indiqué, dans ce sens, que la dernière conférence nationale qui s’est déroulée le 26, 27, 28 avril courant à Hammamet, a permis d’identifier “les ennemis politiques”, à savoir tous ceux qui sont liés à l’islam politique, mais encore le régime déchu avec ses ramifications (Nidaa Tounes, Machrou Tounes, Tahya Tounes, Al-Moubadara, Parti destourien libre…).

Il a, par ailleurs, annoncé que “Mouwatinoun” a entamé des concertations avec d’autres initiatives citoyennes dont “Noucharek” (Nous participons) et le “Mouvement de l’espoir civil”, soulignant à cet effet la volonté de “Mouwatinoun” de préparer une stratégie commune avec “Noucharek” dans le but de rassembler le plus grand nombre d’initiatives citoyennes dans des listes unifiées.

Kalthoum Kannou, membre de l’initiative en question, a fait observer que la singularité de “Mouwatinoun” réside dans son fondement sur le principe de la démocratie participative et l’absence d’une direction centrale et d’un président.

“Cette initiative est un pur produit de la société civile, en tant que dynamique politique et citoyenne et non en tant que parti ou association”, a-t-elle assuré.

Elle a indiqué que le but de “Mouwatinoun” consiste à réussir dans les prochaines législatives et former ainsi un bloc parlementaire fort représentant le citoyen et défendant ses intérêts avec pour perspective de concrétiser “l’Etat des citoyens”.