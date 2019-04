La médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT) organise, le mardi 30 avril à 18h30, une rencontre avec l’auteur Adly Ladjimi autour de son ouvrage “Rachad Ladjimi, Un précurseur à l’aube de la médecine tunisienne” paru aux éditions Glyphe (2019).

L’ouvrage, comme le présente l’auteur, n’est pas vraiment une biographie mais plutôt un récit sur une page d’histoire méconnue de la Tunisie sous le protectorat.

Se voulant un ouvrage de référence, le livre, riche en illustrations, iconographie et documents inédits, dévoile une page d’histoire illustrée par le parcours d’un jeune médecin tunisien sous le Protectorat : Rachad Ladjimi.

Le récit met en scène les futurs protagonistes de l’Indépendance tunisienne autour d’un enjeu crucial : celui de l’accès d’un médecin tunisien aux plus hautes responsabilités hospitalières.

Un défi sans précédent que relèvera avec panache le docteur Rachad Ladjimi en 1950 devant un prestigieux jury parisien au terme de ” douze années de lutte ” contre l’administration coloniale.

L’auteur, Adly Ladjimi est un médecin franco-tunisien, diplômé en 1982 de la faculté d’Aix-Marseille et spécialiste en endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques. Il exerce depuis plus de dix ans en France en qualité de praticien hospitalier après avoir exercé pendant plusieurs années à Tunis dans le secteur public et libéral.

La rencontre sera modérée par l’historienne Leila Ladjimi-Sebaï qui a préfacé l’ouvrage.