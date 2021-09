L’ouvrage “Rougga I : Le forum et ses abords (fouilles 1971-1974)” sera présenté, jeudi 23 septembre, en ligne depuis l’auditorium de l’Institut Français de Tunisie (IFT). La rencontre est organisée par l’Institut national du Patrimoine (INP) et l’IFT qui diffusera l’événement en live sur sa page Facebook.

L’ouvrage paru en 2020 est le deuxième volume de la collection Archeology of the Maghreb. Il revient sur des fouilles menées par une équipe tuniso-française entre 1971 et 1974 sur le forum de l’antique cité de Bararus (Henchir Rougga). Situé à 12 km au sud-est de Thysdrus (El Jem), ce site est surtout connu pour ses grandes citernes d’époque romaine et pour la découverte d’un trésor de monnaies d’or byzantines.

Cet ouvrage est sorti dans le cadre d’un projet réunissant des chercheurs de l’INP, des Universités de Sfax et Sousse et d’Aix-Marseille Université (projet A*Midex TRIADS). Il met en lumière tout un pan de l’histoire et de l’architecture du centre monumental de cette cité construite au centre d’une riche région agricole.

“Rouga I : Le forum et ses abords (fouilles 1971-1974)” est dirigé par Hédi Slim et Maurice Euzennat, avec les contributions principales de Roger Guéry, Gilbert Hallier et Pol Trousset.

Il sera présenté par Ammar Othman (maître de recherche HDR à l’INP, inspecteur régional du Sahel Sud), Michel Bonifay (directeur de recherche au CNRS, AMU/CCJ), Ridha Ghaddab (maître-assistant HDR à l’Université de Sousse), Salem Mokni (maître-assistant à l’Université de Sfax) et divers spécialistes ayant contribué à l’ouvrage.

L’ouvrage est à consulter et télécharger gratuitement dans son intégralité, à partir du site: www.athar.hypotheses.org

Le carnet Hypothèses ATHAR-Maghreb a pour objectif de présenter les activités de l’Axe Transversal Histoire et Archéologie du Maghreb ancien porté par quatre laboratoires de la MMSH (Aix-Marseille Université, CNRS, Aix-en-Provence, France) et leurs partenaires scientifiques maghrébins et européens.