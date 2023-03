La nouvelle édition réactualisée de l’«Annuaire du Transport aérien» en Tunisie, version 2023, vient de paraître. C’est la sixième édition que publie Tourisme Info ; la première est parue en 2006.

Placé sous la tutelle du ministère du Transport et régi par sa Direction générale de l’aviation civile (DGAC), le transport aérien compte :

– Neuf (9) aéroports internationaux ; dont sept sont gérés par l’organisme national l’OACA et deux par la TAV.

– Vingt-quatre (24) compagnies aériennes desservent la Tunisie en vol régulier, dont trois sont tunisiennes, à savoir deux étatiques et une privée.

– Vingt-cinq (25) entreprises opèrent dans le domaine des prestations de services aériens.

Cet annuaire est un outil de travail et un document de référence et un manuel de vente. Il informe les intervenants, les institutions et entreprises du secteur. Il accompagne les opérateurs et les professionnels. Il contribue à stimuler leurs opérations commerciales.

En somme, ledit annuaire constitue une contribution pour une meilleure communication entre professionnels et opérateurs du secteur, un trait d’union entre ses différents et nombreux partenaires, pour dynamiser l’activité et relancer la promotion du transport aérien en Tunisie.

Afif Kchouk