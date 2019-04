Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a reçu, vendredi 26 avril au siège du département, le vice-Premier ministre russe et président de la Commission mixte russo-tunisien, Vitaly Mutko.

Jhinaoui et Mutko ont examiné l’évolution de la coopération bilatérale et ont convenu d’œuvrer de concert à impulser les échanges bilatéraux dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Khemaies Jhinaoui s’est félicité de l’appui de la Russie pour encourager les touristes russes à visiter la Tunisie. ” Nous nous félicitons de l’évolution des relations bilatérales et nous sommes engagés à œuvrer de concert au renforcement des relations politiques exemplaires unissant les deux pays “, a-t-il souligné.

De son côté, le vice-Premier ministre russe a indiqué que des experts se planchent, depuis trois jours, sur les différentes questions bilatérales et sur les moyens d’aplanir les difficultés rencontrées.

Evoquant le Forum économique tuniso-russe qui se tient à l’UTICA, le responsable russe a relevé que les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de plus de 62% durant ces deux dernières années, malgré les difficultés.

Il a souligné que le nombre des touristes russes visitant la Tunisie a augmenté pour atteindre les 600 000 touristes.

Sur les travaux de la Commission mixte tuniso-russe, le vice-Premier ministre russe a indiqué qu’ils ont été l’occasion d’aborder plusieurs projets importants notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’infrastructure et de l’agriculture qui peuvent devenir une locomotive pour l’impulsion des relations bilatérales, économiques et commerciales.

“Les relations économiques entre les deux pays sont appelées à se développer davantage en particulier dans le domaine de l’investissement grâce à la volonté des dirigeants des deux pays”, a-t-il tenu à souligner.

” La Russie est entièrement satisfaite des actions bilatérales engagées au niveau politique ” comme en témoigne, selon lui, la fréquence des échanges des points de vue qu’il qualifie d'”exemplaires”.

Vitaly Mutko effectue une visite en Tunisie pour présider la 7ème session de la Commission mixte tuniso-russe qui s’est tenue vendredi 26 courant à Tunis. Il est accompagné d’une délégation regroupant des représentants des différents ministères concernés et d’hommes d’affaires russes.