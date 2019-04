L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) enregistre des résultats en augmentation en dépit d’une conjoncture économique tendue, avec des produits d’exploitation en hausse de 20,6%, un PNB et des résultats en augmentation, respectivement de 14 et de 17,9%.

Des Produits d’Exploitation Bancaires en hausse de 20,6%, tirés essentiellement par les marges d’intérêts et les gains sur portefeuille titres commercial et portefeuille d’investissement.

L’UBCI a poursuivi tout au long de l’année 2018, la collecte de Ressources auprès de sa clientèle enregistrant une évolution de 7,2% passant ainsi de 2 449 MTND à 2 626 MTD. Les crédits quant à eux, ont maintenu leur même niveau de l’année précédente, à 2 754 MTND. La part de marché des crédits long terme, sensiblement supérieure à celle du total des crédits, témoigne de l’engagement durable de l’UBCI dans le financement de l’économie.

L’UBCI demeure une banque de référence en matière de gestion des risques avec un faible taux de créances classées de 6,1% et un taux de provisionnement de 82 %.

Au terme de l’exercice 2018, Le Produit net bancaire s’élève à 228 MTND contre 200 MTND une année auparavant enregistrant une hausse de 14%. Le Résultat Brut d’exploitation atteint 82 MTND et le Résultat Net 48 MTND, en évolution de 20,8% et de 17,9% respectivement par rapport à 2017.

Par ailleurs, malgré la forte tension sur la liquidité bancaire, l’UBCI continue de maîtriser le coût de ses ressources et respecte le nouveau ratio de transformation Crédits/Dépôts (116% pour un plafond de 120%) et le ratio de liquidité (210% pour un plancher de 100%).

En parallèle avec le développement de son activité, l’UBCI s’est inscrite depuis plusieurs années dans une démarche de responsabilité sociétale sur plusieurs axes : économique, social, civique et environnemental. De nombreuses actions RSE ont été lancées et d’autres poursuivies.

2018 a été aussi l’année de l’innovation, avec l’inauguration du nouvel espace d’innovation baptisé « LAB4U » et le lancement du challenge INNOVACT, une initiative à la fois d’entreprenariat et d’ouverture au monde universitaire qui vise à promouvoir l’engagement des collaborateurs en tant qu’acteurs de la stratégie de transformation de la banque et à mobiliser la créativité d’étudiants des grandes écoles et universités tunisiennes autour de projets innovants et à forte valeur ajoutée.