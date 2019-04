Dans une interview accordée au site spécialisé tourmag.com, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, affirme que « la Tunisie va accueillir de nouvelles compagnies en 2020 ».

Intitulé “Ciel ouvert : la Tunisie va accueillir de nouvelles compagnies en 2020“, l’article souligne que la « Tunisie retrouve des couleurs depuis quelques années, malgré l’embellie, les chantiers sont légion pour le fraîchement nommé ministre du Tourisme ».

Cet entretien fait le bilan de R. Trabelsi depuis sa nomination à la tête de ce ministère en novembre 2018, un ministère présenté comme étant la locomotive de l’économie tunisienne.

René Trabelsi souligne entre autres que l’«arrivée avec l’ambition d’attirer un million de Français en 2019, dans les clubs et autres lieux touristiques de la Tunisie, le pari semble être en bonne voie».

Il poursuit : « Il y a de plus en plus d’engagements de tour-opérateurs français sur la Tunisie, et notamment Djerba. De Framissima à Lookea, de nombreux acteurs reviennent en force, sans oublier Jet Tours qui sont des clubs de bonne qualité. Il y a aussi le retour en force du Club Med, avec l’ouverture de 900 lits en rouvrant la partie “La Douce“ ».

Ensuite, le ministre réitère l’ambition de don département de faire venir en Tunisie 1,4 million de touristes français : «L’année prochaine nous allons arriver à atteindre des chiffres que le marché hexagonal mérite, c’est-à-dire 1,4 million de touristes. Cette ambition n’est pas donnée à la légère car elle correspond au contingent français de 2010, soit avant le printemps arabe ».

Pour lui, « le marché français doit prendre sa première place en Tunisie, et le tourisme de notre pays a besoin de lui. Il arrive régulièrement de trouver des allers-retours à plus de 1 000 euros. Pour éviter cette inflation discriminante, la Tunisie a misé sur le ciel ouvert ».

Et René Trabelsi d’expliquer : « la Tunisie y est favorable. Nous avons paraphé les accords avec l’Union européenne. Personnellement, je suis pour l’open sky en Tunisie, c’est très important pour nous ».

Selon lui, ce qui bloque l’affaire de l’Open sky avec l’Union Européenne, c’est le problème du Bexit, mais, « je pense que ça va être fait dans les prochains mois définitivement. L’année prochaine de nouvelles compagnies vont atterrir à Djerba, Tabarka et à Tozeur », assure-t-il.

