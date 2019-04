Le démarrage des travaux du projet d’approvisionnement en eau potable des localités d’El Kamour, Makroun, Bir Hamouda, Touafia et Ytima relevant de la délégation de Hassi El Ferid (gouvernorat de Kasserine) est prévu pour début de l’année 2020.

Ce projet, dont le coût est estimé à 13 millions de dinars, bénéficiera à 2 500 familles, soit environ 17 500 personnes, selon un document publié par le Commissariat régional au développement agricole à Kasserine.

Les composantes de ce projet consistent en le forage de deux puits profonds à la délégation de Kasserine-sud, d’un débit de 25 litres par seconde et la construction d’un réservoir d’eau d’une capacité de 3000 m3.

De plus, il sera procédé à la création de deux stations de pompage et à l’extension des canalisations de pompage de 315 millimètres de diamètre et des canaux de distribution d’eau.

Le projet connaîtra la construction d’ouvrages pour la protection du réseau, ainsi que la restauration de sept anciens réservoirs et leur raccordement au réservoir principal.

La durée des travaux est fixée à 300 jours. Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme commun entre le conseil régional du gouvernorat, le commissariat régional au développement agricole et le district de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux.

Ce projet, dont les études ont démarré le 4 février 2019, a été programmé en 2017 afin d’approvisionner des zones rurales en eau potable.