La chef de la mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, Lorena Lando, a réaffirmé, mardi 23 avril, la disposition de l’organisation à continuer de soutenir les efforts de la Tunisie dans le traitement du dossier de la migration non réglementaire.

Reçue mardi 23 avril par le ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l’Homme, Mohamed Fadhel Mahfoudh, Lando a appelé à consolider l’appui international à la Tunisie, “en reconnaissance aux efforts qu’elle déploie et aux sacrifices consentis afin de préserver la dignité des migrants se trouvant sur son sol”, a-t-elle souligné.

L’entretien a également porté sur les dispositions prises par la Tunisie à la lumière des derniers développements de la situation en Libye et dans le domaine de la migration et les moyens de consolider les partenariats et programmes d’action bilatéraux et multilatéraux dans ce domaine.