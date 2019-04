Sodexo Pass Tunisie annonce le lancement, d’ici la fin de l’année 2019, de sa nouvelle Carte à puce Repas privative. Cette annonce fait suite à la récente signature de son partenariat avec Monétique Tunisie visant l’accès à un large réseau de commerces de restauration et de supermarchés équipés de terminaux de paiement bancaires.

L’ingénierie de cette solution de dématérialisation du titre repas a été imaginée par l’équipe de Sodexo Tunisie qui conjugue son savoir-faire métier à l’expertise de Monétique Tunisie, switch national des transactions pour l’ensemble des banques tunisiennes et organismes monétiques internationaux.

Le support technique de cette nouvelle solution carte a été confié à la Société MS Solutions en sa qualité de partenaire technologique, experte en plateformes de paiement.

Il est à noter que Sodexo Tunisie dispose, depuis 2010, d’une plateforme de carte Repas privative acceptée au sein d’un réseau restreint avoisinant les 500 restaurants et supermarchés équipés de TPE. Cette plateforme compte déjà à son actif 10.000 cartes émises au profit de salariés bénéficiaires primo adoptants de la solution.

L’idée principale, à travers cette nouvelle carte repas répondant au standard EMV (norme internationale de sécurité des cartes de paiement), est de permettre l’accès au réseau bancaire de TPE et donc d’étendre significativement son réseau d’acceptation.

Cette solution adoptera également la technologie « sans contact » offrant une plus grande rapidité et fluidité d’utilisation et dans une seconde étape, sera étendue à l’usage du téléphone mobile permettant ainsi une nouvelle extension de son champ d’acceptation.

En outre, Sodexo envisage également l’élargissement de son parc actuel de terminaux de paiement afin d’équiper les restaurants de midi qui ne sont pas dans le scope prioritaire de la monétique bancaire. Cette démarche de synergie et de complémentarité, créatrice de valeur pour tous les acteurs de l’écosystème de paiement, s’inscrit, de surcroît, pleinement dans le cadre de la politique nationale de «decashing».

Cette transformation digitale s’interface naturellement à la mouvance mondiale et aux tendances lourdes impactant les moyens de paiement.

Les titres sociaux, quant à eux, ont déjà atteint, dans le monde, un taux de dématérialisation de plus de 70%.

Une évolution profitable à toutes les parties prenantes

Ce projet est accueilli très favorablement par les entreprises. Il marque la fin des tracas de livraison mensuelle et de logistique de distribution des titres repas papier, particulièrement pesants pour les effectifs importants, les établissements disposant de plusieurs succursales et ceux implantés à l’intérieur du pays.

Cette solution apporte aux salariés bénéficiaires, l’aisance d’utilisation d’une solution moderne et pratique et les met à l’abri des risques de perte qui caractérisent souvent le format papier.

La carte facilite particulièrement les flux monétaires auprès des marchands qui seront désormais exempts de comptage, d’invalidation des titres acceptés et de déplacement pour en obtenir le remboursement. La carte sécurise ainsi leur transaction et leur offre une parfaite traçabilité.

En outre, la digitalisation protégera l’activité contre les intrus acceptant actuellement les titres papier sans y être autorisés, contre le recyclage et le marché informel.

Enfin, la dématérialisation offre un cadeau indéniable à l’environnement en contribuant de manière structurelle et durable à la réduction de la consommation de papier et à la suppression des déchets !

Un projet qui mérite l’adhésion de tous les acteurs concernés et qui requiert particulièrement le soutien actif des autorités afin de réguler l’activité en conférant au support digital des titres sociaux un cadre réglementaire propice à leur développement.

A suivre.

SODEXO PASS TUNISIE est le leader mondial des services de la Qualité de Vie ayant pour mission d’imaginer, de construire et de mettre en œuvre des services qui améliorent le niveau de vie des individus et qui contribuent à la performance des organisations. Offrant une large panoplie de services avantages & récompenses à travers divers supports : chèques, cartes, mobiles, plateformes et comptes valables dans des réseaux d’acceptation selon la vocation du service.

Sodexo Tunisie compte plus de 4000 clients et plus de 220.000 bénéficiaires de chèques et cartes repas, et de 400 000 bénéficiaires de chèque cadeau.

Pour plus d’informations veuillez consulter le site Internet: https://www.sodexo.tn/

MONETIQUE-TUNISIE est spécialisée dans la conception, l’intégration, l’exploitation et l’infogérance de solutions monétiques, disposant d’un savoir-faire reconnu et d’un centre de traitement et d’autorisations certifié par les organismes internationaux et disposant de serveurs pour le traitement des opérations véhiculées par la carte à puce et d’un centre de personnalisation complet.

Pour plus d’informations veuillez consulter le site Internet: http://www.monetiquetunisie.com/

MS SOLUTIONS, au cœur de l’écosystème de la monétique, fournit à ses clients des services, des produits et des solutions de paiement électronique, de sécurisation des transactions, et de gestion de données monétiques.

Forte d’une expérience de plus de 15 ans de son management dans le domaine de la monétique, MS Solutions est présente sur la globalité des processus de la chaîne des systèmes de paiement et collabore ainsi avec un vaste portefeuille de clients : banques, opérateurs mobiles, administrations / gouvernements et grande distribution.

Pour plus d’informations veuillez consulter le site Internet: https://www.mssolutions-group.com/fr