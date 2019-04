Le Chèque Habillement de Sodexo est une solution pratique permettant aux entreprises de bénéficier du premier service en Tunisie exclusivement dédié aux vêtements de travail.



Le Pass Habillement Sodexo garantit une utilisation des chèques par les salariés des entreprises à des fins exclusivement dédiées aux vêtements de travail pour faire plaisir aux collaborateurs et répondre aux exigences sociales et légales du 1ier Mai (fête du travail).

Grâce au Pass Habillement de Sodexo, relevez d’un coup les 7 défis auquel un décideur fait face en ce qui concerne les vêtements de travail :

1- Augmentez le pouvoir d’achat des collaborateurs

Le Pass Habillement de Sodexo et en conformité avec le code du travail, permet aux entreprises de fournir à leurs salariés des vêtements de travail à l’occasion du 1er Mai, grâce à un réseau de plus de 1000 Points de vente de prêt à porter, chaussures, vêtements de protection et uniformes, avec des remises allant jusqu’à 25%.

2- Motivez les salariés et valorisez la performance

Tous les moyens sont bons pour motiver vos salariés pour le travail accompli, les résultats et les performances réalisées.

3- Optimisez le budget en décidant librement du montant à attribuer à chaque salarié

Le Pass Habillement vous permettra de décider librement du montant à attribuer à chaque salarié. Ainsi vous aurez un contrôle total des coûts alloués au vêtement de travail.

4- Respectez la législation du travail. (Article 333 du code de travail)

Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la législation du travail, les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession.

5- Allégez la procédure d’achat et de distribution des vêtements de travail

Entre d’un côté le choix du fournisseur avec la consultation, la comparaison et la sélection du prestataire et de l’autre côté le stockage et la distribution.

Des mois de travail peuvent être remplacés par une simple décision grâce à cette solution.

6- Garantissez le respect de la finalité de consommation du chèque (Habillement exclusivement)

Avoir la traçabilité de l’utilisation du chèque : La solution vous garantit une utilisation des chèques par vos salariés à des fins exclusivement dédiées aux vêtements de travail. De plus, la traçabilité des lieux d’utilisation par salarié pourra vous être communiquée sur simple demande de votre part. (consultez le réseau Pass Habillement)

7- Economisez les charges sociales à hauteur de 25,75%

Réaliser une économie substantielle de charges sociales : En effet, une exonération des charges sociales est prévue par la législation tunisienne en vertu du Décret n° 2003-1098 du 19 mai 2003, L’économie de charges sociales que génère l’octroi spécifique de cet avantage en nature s’élève à plus de 25,75%.

