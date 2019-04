La Société Les Industries Chimiques du Fluor publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1ère trimestre 2019.

Les événements marquant le 1er trimestre 2019 par rapport à celui de 2018 se distinguent par :

Une Production du premier trimestre 2019 quasiment égale à celle du premier trimestre 2018.

Une augmentation très significative des prix unitaires des ventes (>60 %). Qui ont entraîné un net rebond du chiffre d’affaires en DT du premier trimestre 2019 par rapport à la même période 2018 (> 55 %),

La Chine a mis sur le marché des quantités spots de fluorure d’aluminium. Ces quantités sont écoulées après l’hiver chinois et auront une influence limitée dans le temps (de courte période) sur les prix de cette matière. I.C.F ainsi que les producteurs italiens et Gulf Fluor, garderont leur leadership en tant que principaux fournisseurs sur les marchés traditionnels (Europe, Afrique et Moyen Orient).

I.C.F, et dans le cadre d’un futur investissement, prépare un Business Plan qui définira la politique à suivre : changer l’unité actuelle de production du fluorure d’aluminium ou faire une Mise à Niveau assez consistante de l’unité actuelle (Compte tenu de la vétusté de l’installation et les risques d’avoir des pannes fréquentes).

I.C.F entretien et continue à faire perdurer sa politique sociale ainsi que sa politique environnementale, qu’elle considère comme principales clés de réussite dans le contexte socio-économique actuel.