L’association “Réseau Enfants de la terre” (RET) et l’Association les Amis des Oiseaux (AAO – BirdLife) en Tunisie organisent, le vendredi 26 avril 2019 à Tunis, un atelier sur la protection de “Sebkhat Sejoumi”, des différentes formes de pollution, “risquant de déclasser cette zone humide de la liste des zones humides d’importance internationale (RAMSAR)”, s’inquiètent les deux ONG.

L’atelier portera sur le lancement du projet ayant pour thème “Engager et mobiliser les parties prenantes pour la protection de Sebkhet Sejoumi”, afin de contribuer à la diffusion des informations concernant le projet, ses activités et les perspectives de durabilité, ont-elles indiqué, dans un communiqué conjoint.

“Actuellement, le site subit plusieurs types de pressions d’origine anthropiques, telles que l’urbanisation et la pollution par les eaux usées et les déchets solides, et connaît une grave dégradation et risque de remblaiement qui aura un impact négatif sur la biodiversité et risque de le déclasser”, lit-on dans le communiqué.

Les deux associations envisagent d’impliquer les différentes parties prenantes dans la gestion participative de Sebkhet Sejoumi en adoptant une stratégie de sensibilisation, d’éducation et de communication commune à travers deux projets complémentaires financés par le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques CEPF : “Engager la Société Civile pour la Protection de Sebkhet Séjoumi-RET” et “Engager les parties prenantes nationales et internationales pour la conservation de Sebkhet Sejoumi et ses populations d’oiseaux

Zone humide en plein milieu urbain, Sebkhat Sejoumi est un lieu d’habitat très important pour les oiseaux d’eau migrateurs. Elle a été reconnue à l’international, à travers les statuts de zone humide d’importance internationale (Convention de Ramsar), Zone importante pour la Conservation des Oiseaux et de la Nature (ZICO) et Zone Clés pour la Biodiversité (ZCB).