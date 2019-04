La 6ème édition du Salon des services pétroliers et de l’énergie PetroServ 2019 aura lieu, du 23 à 26 avril 2019, à l’espace de la Foire internationale de Sfax.

PetroServ coïncide avec la première édition du Salon international de la santé, de l’environnement et de la sécurité professionnelle, qui sont deux secteurs complémentaires, soulignent les organisateurs.

Organisé sous l’égide du ministère de l’Industrie en partenariat avec l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP), PetroServ connaîtra la présence de 72 exposants dont 70 participations nationales, deux participations étrangères directes françaises.

Le Salon connaîtra aussi la collaboration de 50 participations étrangères indirectes de plusieurs pays (Angleterre, Pays-Bas, Etats-Unis d’Amérique, Espagne, France, Italie, Danemark, Suède, Chine, Tchéquie, Pologne et Canada).

Cette édition du Salon des services pétroliers et de l’énergie prévoit l’organisation d’un forum scientifique sur quatre jours, la conclusion d’accords de partenariats et de contrats de sous-traitance, en plus de l’exposition des nouvelles techniques et innovations dans le secteur de l’énergie.

Se tiendra, parallèlement à cet événement, le premier salon international de l’environnement et de la sécurité professionnelle sous l’égide des ministères des affaires sociales, de la santé, de l’environnement et de l’industrie.

Il sera inauguré par une opération blanche sur les conséquences de la non utilisation des équipements de protection individuelle au travail, à l’initiative du Croissant rouge tunisien (CRT).

Le Salon connaîtra la participation de 45 institutions tunisiennes telles que la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), l’Institut de la santé et de la sécurité professionnelle, le Groupement de la médecine du travail et le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET). Sans oublier l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), l’Agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits (ANCSEP) et le Croissant Rouge tunisien.

En outre, 5 autres participations étrangères indirectes de grandes sociétés spécialisées dans le secteur seront présentes à ce salon.

Un forum scientifique sera organisé, qui traitera spécialement sur la gestion des risques professionnels et la prévention en santé et en sécurité au travail.

Par la même occasion, une table ronde sera organisée sur la formation, la recherche dans le secteur de la santé et de la sécurité professionnelle.