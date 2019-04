C’est parti pour la 6ème édition du Salon des services pétroliers et de l’énergie “PetroServ 2019”. Le coup d’envoi a été donné mardi 23 avril à la Foire internationale de Sfax, et se déroulera jusqu’au 26 courant.

Cet événement se tient parallèlement avec la première édition du Salon international de santé, sécurité et environnement au travail (HSEW expo 2019).

Cent dix-sept participants de Tunisie et d’autres pays dont notamment la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les Etats-Unis d’Amérique, l’Espagne, la France, l’Italie, le Danemark et la Suède prennent part à ces deux salons qui occupent un espace de 5 500 m².

Ils y exposent les techniques les plus innovantes dans le secteur de la prospection pétrolière, de la protection et de la prévention en santé et en sécurité au travail.

Les deux événements sont organisés par l’Association de la foire internationale de Sfax (AFIS), sous l’égide des ministères de l’Industrie, des Affaires sociales, de la Santé et des Affaires locales et de l’environnement, en partenariat avec l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP), l’Association tunisienne de la santé et de la sécurité professionnelle et la chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique (CSENSE).

Le Salon enregistre également la participation d’institutions nationales, tels que la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), l’Institut de la santé et de la sécurité professionnelle, le Groupement de la médecine du travail et le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET). Sans oublier l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), l’Agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits (ANCSEP) et le Croissant Rouge tunisien.

Ces deux manifestations constituent une occasion pour la conclusion d’accords de partenariat et de contrats de sous-traitance, en plus de l’échange d’informations et d’expertises.

L’inauguration officielle de ces deux salons aura lieu, mercredi 24 avril 2019.