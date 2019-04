Six films tunisiens sont sélectionnés dans les différentes compétitions de la 14ème édition du Festival International du Film Oriental de Genève (FIFOG) qui aura lieu du 29 avril au 5 mai 2019, à Genève (Suisse).

Le film “Fatwa” (102mn) du réalisateur Mahmoud Ben Mahmoud figure dans la compétition officielle dédiée aux longs-métrage de fiction. Les films “Gauche Droite” (22mn) de Moutii Dridi et “Black Mamba” (20mn) d’Amel Guellaty sont sélectionnés dans la compétition des courts-métrages de fiction.

“We Could Be Heroes” (78mn) de Hind Bensari figure dans la compétition documentaire. Le film ” La Sieste du Corbeau ” (88mn) du réalisateur Moez Kamoun, est retenu dans la compétition “Prix de la critique”.

“Evasion”, court-métrage de fiction (15mn) de Rim Nakhli est retenu dans la compétition scolaire dédiée à la Classe d’accueil intégré Lissignol / Genève.

Les films “Fatwa”, “La Sieste du Corbeau”, “Gauche Droite” et “We Could Be Heroes” sont sortis en 2018 alors que “Evasion” et ” Black Mamba” sont des œuvres qui datent de 2017.

Le festival propose cette année 83 films en compétition et hors compétition issus de 31 pays. La Tunisie est présente dans les différentes compétitions du festival (Compétition Officielle, Compétition Critique, Compétition Courts-métrages et Compétition Documentaire et Compétition scolaire). Au total 34 films sont en compétition dont 8 documentaires, 13 courts-métrages, 7 longs-métrages et 6 films en Compétition Critique. Un jury composé de 6 femmes et 9 hommes sera à la tête des différentes compétitions.

Le FIFOG 2019 montre “des films qui plaident pour le droit à la différence et la promotion de la diversité”, lit-on sur le site du festival. Le film libanais “Good Morning” de Bahij Hojeij (2018) sera projeté à l’ouverture alors que la clôture du festival sera avec le film “L’Extraordinaire voyage du fakir” de Ken Scott (2017), une coproduction entre la France, la Belgique et l’Inde.

Le marocain Tahar Ben Jelloun, poète, peintre et écrivain francophone sera le Président d’honneur de cette édition 2019 du Fifog placée sous le signe de “l’éloge de la différence”.