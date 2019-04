“Quelque 772 jeunes du Grand Tunis, essentiellement de quartiers populaires, ont bénéficié de sessions de formation et de coaching pour faciliter leur intégration sociale et professionnelle dans le cadre du projet de développement de la jeunesse (YDP)”. C’est ce qu’a souligné Ahlem Rabeh, chef du projet et membre de l’association ” Nour El Hayet “.

“Parmi ces jeunes, âgés entre 15 et 20 ans, 25 ont bénéficié d’un financement allant de 2 000 dinars à 2 800 dinars pour la création de leurs petits projets dans différents domaines (agriculture, animation, peinture…)”, a-t-elle indiqué en marge de la cérémonie de clôture du projet organisée vendredi à Tunis.

Elle rappelle que le projet YDP a été lancé en septembre 2016 par l’association ” Nour El Hayet ” en partenariat avec l’organisation “Vision Hope International” et devra prendre fin à la fin de ce mois.

Financé à hauteur de 226 000 euros par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), ce projet cible essentiellement les jeunes marginalisés ayant abandonné l’école ou sont menacés de décrochage scolaire et qui n’ont pas les moyens de participer à des sessions de formation ou de poursuivre leurs études pour renforcer leurs compétences, a ajouté Ahlem Rabeh.

“Grâce à ce projet, ces jeunes ont pu bénéficier de formations organisées dans les maisons de jeune de leurs régions et ont pu réaliser des projets leur permettant d’avoir une source de revenu”, a-t-elle signalé.

A noter que la conférence a été une occasion pour présenter quelques expériences réussies dans le cadre ce projet.