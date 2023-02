Au cours du 21ème siècle, plusieurs métiers ou branches de métier pourrait purement et simplement disparaître. C’est en tout cas ce qu’indique une étude de l’Institut Sapiens. La faute à l’Intelligence artificielle.

On pourrait qualifier l’Intelligence artificielle d’invention “destructrice/constructrice“, en ce sens qu’elle est en train et va créer plusieurs milliers d’emplois mais parallèlement en détruire autant.

En effet, fondé entre autres par Dr Laurent Alexandre, l’Institut Sapiens parle notamment de problématiques liées aux nouvelles technologies dont cinq seraient sérieusement menacés, selon Les échos.

Le nombre d’emplois qui risquent de perdre leur emploi pourrait s’élever à plus de 2 millions concentrés dans 5 métiers, écrivait déjà l’Institut Sapiens en 2018. Il s’agit d’“Employés de banque et d’assurance, d’Employés de la comptabilité, de Secrétaire de bureautique et de direction, de Caissiers et employés de libre-service et d’Ouvriers de la manutention.

Ceci étant, le think tank «… ne cache pas que l’art de la prévision est un exercice risqué qui demande que, “toutes choses égales par ailleurs“, les phénomènes se poursuivent. Mais les bouleversements induits par l’IA seront tels qu’il sera bien difficile de conserver “toutes choses égales par ailleurs“ sur plusieurs décennies ».

Autrement dit, il faut se préparer, tenter d’anticiper, car ces bouleversements sont inévitables.