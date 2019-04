Lors d’une réunion avec le président de la Fédération tunisienne du textile/habillement, Hosni Boufeden, la ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saida Ounissi, jeudi 18 avril, a annoncé la mise en place d’une bourse au profit des personnes poursuivant une formation dans le secteur du textile et de l’habillement, et ce à partir de la prochaine session de formation.

Selon un communiqué du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, cette séance de travail vise à élaborer un plan d’action commun pour la promotion de la formation dans ce secteur auprès des jeunes.

La rencontre a également porté sur une éventuelle signature d’un accord-cadre tripartite, prochainement, entre les ministères de la Formation professionnelle et de l’Industrie, et l’UTICA (représentée par la Fédération tunisienne du textile/habillement).

L’objectif de cet accord est de mettre en place une approche participative fondée sur la gestion conjointe du système de formation professionnelle et de l’emploi, afin de garantir l’adéquation de la formation professionnelle dans le secteur du textile et de l’habillement aux besoins des institutions économiques actives dans le domaine, et afin de procurer des postes d’emploi supplémentaires et d’encourager les micro projets dans cette spécialité.

Ounissi a en outre indiqué que le ministère se penche actuellement sur l’élaboration d’une étude portant sur l’organisation des relations de partenariat, en collaboration avec les acteurs sociaux et économiques en vue de développer la coopération et de l’institutionnaliser, en permettant aux professionnels d’identifier leurs besoins en compétences et d’améliorer l’employabilité des ressources humaines.