Tunisie  : Feuille de route du gouvernement ou comment s’approprier l’exercice administratif

Le discours prononcé mercredi 17 avril 2019 par le chef du gouvernement commenté point par point ci-après par Mohamed Lassad Ben Sedrine.

A propos des circuits de distribution et du mois de ramadan :

En 2011, 387 préavis de grèves ont été enregistrés ; 2012, 526 préavis de grèves ont été enregistrés et malgré ces grandes perturbations sociales et l’absence de leadership politique, les circuits de distribution en très grande majorité détenus et managés par le privé n’ont pas failli.

Pour ce qui des examens et concours scolaires :

L’ADMINISTRATION tunisienne a tout de même continué à faire son travail en 2011, et l’état à l’époque, en s’appuyant sur l’armée tunisienne au nombre de 40 000 (et non le nombre pléthorique de ministres et de secrétaires d’Etat actuel). Elle a bien sécurisé les centres d’examens et de correction et a assuré la logistique sans problème aucun.

Saison touristique :

Ce gouvernement, en tant que premier actionnaire de la CTN et de Tunisair, nous a démontré sa totale incapacité à gérer les entités économiques nationales. Les multiples manquements aux règlements de sécurité de ces deux compagnies et l’absence de rigueur et de discipline sont affligeants.

Pour rappel, l’incident en pleine mer d’un navire tunisien de la CTN au large des côtes française, et les innombrables signaux d’alerte émis par le personnel navigant de Tunisair, sans oublier le nom remboursement de plusieurs prestataires dans les aéroports hors Tunisie qui ne veulent plus nous livrer pour insolvabilité. Vous êtes donc vous gouvernement un très mauvais gestionnaire.

Code pour la moralisation de la vie politique :

Quoique très important, il va falloir assainir le climat politique en rehaussant le niveau du dialogue entre adversaires politiques, ce qui n’est pas le cas. Force est de constater qu’on prend les Tunisiens pour des cruches en insultant leurs intelligences. Déjà que vous avez dépouillé la Tunisie d’un slogan très important pour eux ” Tahya Tounes”… question étique vous avez très mal démarré.

Passons aux choses sérieuses :

Je ne parlerais pas de l’utilité de l’autoroute qui doit relier Sidi Bouzid, c’est au lecteur d’en juger. En revanche, je parlerais de la zone industrielle de Sidi Bouzid, une ZI moribonde qui ne crée ni richesses ni emplois. Que va-t-on transporter sur cette autoroute ? Où c’est juste pour dire que l’un des berceaux de la Révolution a eu son autoroute ? Le volet étude d’impact économique est-il passé à la trappe !

Port Enfidha :

C’est l’exemple même de la mauvaise gestion et de l’absence totale de vision stratégique après le doublement de la capacité d’accueil du port marocain de Tanger et après les réussites de l’opérateur chinois avec le port grec le Pirée, il n’y a plus aucune place sur l’autoroute maritime pour un autre port. Sinon il sera aussi moribond que l’aéroport d’Enfidha, c’est-à-dire au bord du gouffre.

En revanche, ce qui est faisable et devrait être une priorité pour le gouvernement, c’est la remise à niveau du port de Zarzis qui nécessite une enveloppe de 60 millions de dinars pour reconstruire les quais et assurer la logistique des plateformes pétrolières et de prospection.

Aussi le port de Bizerte, avec son terminal pétrolier, devrait être lui aussi orienté vers l’approfondissement de sa voie navigable et ce en ramenant le tirant d’eau à plus de 60 pieds, pour faire accoster des navires de plus de 60 000 tonnes et augmenter la capacité de pompage du brut en la doublant à 4 000 T/h.

Bien entendu il faudrait avoir pour cela une ambition pour la STIR qui elle, tenez-vous bien, s’est arrêtée à une technologie des années 30.

Radès brille par son manque d’efficacité, Radès brille par le ” monopole ” de la STAM ” et encore une fois l’Etat actionnaire est un mauvais gestionnaire”, Radès peut laisser des bateaux en rade jusqu’à trois semaines ; sa mise à niveau ainsi que la mise à niveau de son personnel ne demande qu’une enveloppe de 150 millions de dinars.

Le RFR je n’en parlerais pas, c’est un projet qui a été élaboré sous ZABA, et il n’y a pas de défaut dans sa conception, j’espère seulement qu’il n’y a pas eu de copinage pour la passation des marchés !

L’Incitation à l’investissement, j’ai été surpris de lire qu’en Tunisie il y a 70 milliardaires pour un montant total de 9 milliard de dollars américains. Ces gens-là n’investissent pas pour des raisons rationnelles. La première d’entre elles est le manque de visibilité, qui n’est le résultat que d’un manque de vision des gouvernants.

La Tunisie de 2050, nous n’en avons aucune idée, et le rationnel n’investit pas à long terme en l’absence d’orientations et de projections.

Bref M. Chahed, si vous voulez faire une Time Line, faites-la avec des gens compétents et non avec celles et ceux de la communication.

Votre feuille de route est malheureusement le travail routinier annuel de notre administration, et il n’y a rien d’exceptionnel en cela.

Merci à nos commis de l’Etat valables qui ne nous ont jamais lâchés.