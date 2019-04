Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a souligné l’importance de la coordination continue avec les structures de recherche afin de prendre connaissance de leurs préoccupations.

Il a également réaffirmé la disposition de son département à fournir les moyens et les conditions de travail nécessaires pour consolider l’efficacité de ces structures.

Lors d’une réunion de coordination avec les directeurs généraux des centres de recherche relevant du ministère, Khalbous a précisé que la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a pour but de promouvoir le système de recherche et d’innovation à travers la mise en place d’un nouveau statut pour les enseignants chercheurs, la publication des décrets régissant les centres de recherche et le renforcement de la relation entre les centres de recherche et les universités.

Cette réforme vise aussi à instaurer des systèmes de gouvernance et de qualité au sein de ces centres et à renforcer leur ouverture sur leur environnement socio-économique à travers la mise en place de mécanismes de financement et de partenariat, a-t-il ajouté.

Le ministre a souligné le souci de son département œuvrant à motiver les chercheurs à travers la consécration d’une enveloppe annuelle de 10 millions de dinars destinée à attribuer une prime d’incitation à la recherche scientifique, énumérant dans ce cadre les critères à remplir.

Parmi les priorités du ministère de l’enseignement supérieur figurent l’incitation des chercheurs à s’ouvrir sur leur environnement et la valorisation de leurs recherches en prenant en considération ce critère lors du recrutement et de promotion professionnelle, a-t-il fait savoir.

Khalbous a appelé les directeurs généraux à accorder un intérêt particulier aux préoccupations des centres de recherche et à résoudre les différents problèmes dont ceux ayant trait au budget de 2020, le renouvellement des contrats-programmes, le payement des dettes des sociétés nationales auprès de ces structures, la gestion des déchets et des matières dangereuses et le renforcement de la coopération régionale et internationale.