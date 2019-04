Le Forum mondial de tourisme de gastronomie, qui se tient les 2 et 3 mai 2019 à Donostia/Saint-Sébastien, se penchera sur le potentiel du secteur comme source d’emploi, d’entrepreneuriat et d’innovation.

Le compte à rebours a commencé pour le cinquième Forum mondial du tourisme de gastronomie qui se tiendra les 2 et 3 mai à Donostia/Saint-Sébastien, à l’initiative de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du Basque Culinary Center (BCC).

Des experts internationaux s’y livreront à une analyse et à la discussion de l’influence du tourisme de gastronomie et de sa capacité à créer des emplois et à promouvoir l’entrepreneuriat, dans l’optique d’en renforcer le potentiel à l’avenir.

Il est encore possible de s’inscrire au Forum ici .

Stimuler l’emploi

Le Forum examinera comment créer les cadres les plus « porteurs » à l’appui de la création d’emplois et de l’entrepreneuriat tout le long de la chaîne de valeur du tourisme de gastronomie.

En outre, les conférenciers passeront en revue les compétences voulues pour ce type de tourisme, qui doit favoriser les synergies entre entreprises émergentes, permettre l’intégration des groupes défavorisés ou encore tenir compte de la numérisation.

La rencontre réunira des intervenants et des experts de toutes les régions du monde et des chefs cuisiniers basques faisant autorité à l’échelle internationale, comme Elena Arzak, ambassadrice de l’OMT pour le tourisme responsable et codirectrice du restaurant Arzak, ou Andoni Luis Aduriz.

Par ailleurs, le guide préparé par l’OMT et le Basque Culinary Center pour développer le tourisme de gastronomie sera présenté dans le cadre dudit Forum.

Séances de débat et start-up

Le Forum s’ouvrira par une table ronde de haut niveau réunissant les ministres et les secrétaires d’État de pays ayant fait une place au tourisme de gastronomie dans leurs stratégies, comme Chypre, l’Espagne ou la Slovénie, entre autres. Avec pour titre « Les politiques publiques, ingrédients clé de la promotion du tourisme de gastronomie », les débats porteront sur le cadre politique nécessaire pour développer le tourisme de gastronomie et sur sa capacité à créer des emplois et à encourager l’entrepreneuriat.

En plus d’apporter un éclairage sur les compétences requises pour répondre aux attentes du touriste gastronome, les séances seront axées sur la création de conditions propices à l’entrepreneuriat, mettant en contact les entreprises émergentes et assurant une meilleure intégration des groupes défavorisés sur le marché du travail.

D’autres aspects seront aussi traités, comme la problématique des populations locales ou celle des groupes sous-représentés, tels que les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Le programme couvrira par ailleurs des sujets tels que la numérisation du secteur afin d’analyser les nouvelles perspectives pour les entreprises.

Enfin, seront présentées au Forum les dernières avancées pour mettre en place le cadre nécessaire à la promotion de l’entrepreneuriat, en connectant les différents écosystèmes avec les start-up intégrant la chaîne de valeur du tourisme de gastronomie.

Dans ce contexte, les cinq start-up finalistes du premier concours mondial de start-up de tourisme de gastronomie organisé par l’OMT et le BCC présenteront les projets les plus innovants cadrant avec la stratégie de l’OMT et avec la contribution du tourisme de gastronomie aux objectifs de développement durable.

Le programme du Forum sera complété par neuf visites, pour permettre aux participants de vivre différentes expériences liées à la gastronomie au Pays basque.

