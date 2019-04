Le projet d’amélioration des infrastructures de base de la région de Sanheja Torjmen, réalisé par l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU) pour un coût de 8,5 millions de dinars, dans le cadre de son programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation, a permis de désenclaver la région. C’est ce qu’a affirmé, mercredi 17 avril, le président du Conseil municipal, Ridha Louh.

Le projet de l’ARRU, dont les travaux ont été réalisés entre 2015 et 2018, concerne la réhabilitation des voiries, bordures et trottoirs sur 15 km, le drainage des eaux pluviales, l’éclairage public (300 points lumineux) et l’assainissement de la ville. Ce projet couvre également, l’amélioration de l’habitat, qui a concerné 137 logements.

“La région continue toutefois, de souffrir de défaillances en matière de transport public, de manque d’espaces verts, de l’éloignement de l’école (l’école la plus proche est à 3 km) et de la détérioration de la qualité des entrées de la ville”, regrette le président du Conseil municipal.

Selon Salah Mejri, ingénieur principal du projet, “la région Sanheja Torjmen était à la base une zone anarchique qui a été intégrée en 2008 au plan d’aménagement urbain de la commune de Oued Ellil”.

La révision partielle de ce plan a été engagée en 2015 et devrait être approuvée avant la fin de 2019. Elle prévoit l’extension du réseau du métro vers la région, l’installation d’un centre de visite technique et d’une station de carburants. La révision générale de ce plan est également en cours”.

Une visite a été organisée pour les journalistes, mercredi, par la délégation de l’Union Européenne en Tunisie et l’ARRU, à la région Sanheja Torjmen qui s’étend sur 50 hectares, compte 2 100 logements pour 12 500 habitants.

Certains habitants ont témoigné aux médias présents de la difficulté de l’accès et de déplacement dans la ville, avant le projet de l’ARRU, en raison de la mauvaise qualité des rues et de la proximité de la région à un oued qui centralisait les eaux usées avant l’intervention de l’agence qui a raccordé la zone aux services d’assainissement.