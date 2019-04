Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Néji Bghouri, annonce vouloir poursuivre en justice le chef du gouvernement, Youssef Chahed, en cas de non publication au Journal officiel de la convention-cadre des journalistes.

” Le gouvernement a adopté une position hostile envers les journalistes et leurs droits économiques et sociaux en repoussant l’application de la convention-cadre signée entre le syndicat, le gouvernement et le ministère des Affaires sociales “, déplore Bghouri, en marge de sa participation à Hammamet à une conférence sur ” les médias et la transition démocratique “.

Selon Bghouri, un avertissement sera adressé au chef du gouvernement et au ministre des Affaires sociales dans les trois jours à venir à travers un haussier notaire pour les informer que le syndicat va saisir la justice sur cette affaire.

Le syndicat avait signé le 9 janvier dernier une convention cadre avec le ministère des Affaires sociale. Cette convention porte organisation du secteur de l’information, définit les critères de recrutement dans le secteur et fixe le plafond salarial.

elle définit également les droits matériels et moraux des journalistes, fixe les différentes formes de contrats envisagés avec les établissements médiatiques et organise le travail journalistique.