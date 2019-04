Des défaillances et carences caractérisent le projet des logements sociaux ” Erriadh ” à El Fejja (gouvernorat de La Manouba) que les entreprises de bâtiment et travaux publics (btp) seront obligées de réparer rapidement, pour pouvoir respecter les délais de livraison de ces logements. C’est le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi, qui l’a souligné, mardi 16 avril, lors d’une visite à ce projet.

Il a indiqué que ces points faibles et ces défaillances sont dus au manque de sérieux de certains entrepreneurs, lequel manque de sérieux se traduit dans les matériaux utilisés pour la construction et dans la qualité des travaux.

De ce fait, Selmi a assuré que son département ne tolère pas pareilles défaillances et le non respect des cahiers des charges.

” Le contrat doit être résilié si les entreprises refusent de remédier aux défaillances enregistrées, et que le département de l’Equipement s’engage à parachever le projet avec les entrepreneurs chargés de la réalisation, à condition de réparer les défaillances, de combler les carences et d’appliquer le cahier des charges en vue de parachever les travaux dans les délais impartis.

Lors d’une visite de terrain effectuée mardi au gouvernorat de La Manouba, le ministre a pris connaissance des prototypes de ce projet d’habitat (dont le taux de réalisation a dépassé les 70 %), qui compte 1 535 logements dont 615 logements individuels et 920 logements collectifs, prévus dans le cadre du projet spécifique des logements sociaux dans la région.

La distribution des logements aux bénéficiaires est prévue avant la prochaine rentrée scolaire, a-t-il dit précisant que le coût global s’élève à 50 mille dinars pour les logements collectifs et 70 mille dinars pour les logements individuels, dont la moitié est pris en charge par l’Etat et remboursé sur 25 ans, à raison de 70 ou 60 dinars par mois avec une année de grâce et sans intérêt.

Il a indiqué que la commission régionale du gouvernorat de Manouba et la commission nationale se penchent actuellement, sur la sélection des dossiers qui sont au nombre de 5 mille demandes conformes aux exigences et aux conditions requises et ce parmi les 11 mille demandes approuvées dans ce cadre.