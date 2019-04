Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, mardi 16 avril au Palais de Carthage, la ministre française de la Justice, Nicole Belloubet, en visite officielle en Tunisie à l’occasion de la tenue de la première réunion du groupe de travail mixte tuniso-français spécialisé en matière pénale.

Caïd Essebsi a souligné l’importance de continuer d’œuvrer pour le renforcement des relations de partenariat et de coopération entre la Tunisie et la France dans tous les domaines, dont notamment les secteurs vitaux au service de la sécurité et de la stabilité des deux pays et de l’espace méditerranéen.

De son côté, la ministre française a indiqué avoir échangé avec le président de la République sur différentes thématiques communes, à la France et à la Tunisie, et qui concernent les dossiers judiciaires.

Elle a, par ailleurs, salué la solidité des relations d’amitié entre la Tunisie et la France et relevé la volonté des deux pays de poursuivre leur coordination sur les questions d’intérêt commun, dont en particulier la lutte contre le terrorisme qui, a-t-elle dit, est “une question prioritaire pour les deux pays”.

La première réunion du groupe de travail mixte tuniso-français spécialisé en matière pénale s’est déroulée ce mardi sous la coprésidence du ministre de la Justice, Karim Jamoussi, et de son homologue française.

La réunion se poursuivra, mercredi, au siège du département de la Justice, avec la participation de magistrats tunisiens et français.