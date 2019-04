La première réunion du groupe d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Tunisie et la France s’est tenue, mardi 16 avril 2019 à Tunis sous la présidence du ministre tunisien de la Justice, Mohamed Karim Jamoussi, et de Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Elle se poursuit mercredi 17 courant au siège du ministère de la Justice en présence de magistrats tunisiens et français.

Au cours d’une séance de travail, les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer l’entraide judiciaire et d’accélérer l’exécution des commissions rogatoires. L’accent a été mis également sur les voies et moyens de promouvoir le cadre juridique et les conventions réglementant la coopération tuniso-française, indique un communiqué du département.

Il s’agit en outre de renforcer les programmes de coopération entre les deux pays et de bénéficier mutuellement des progrès que connaît le secteur de la justice en termes de gestion et d’innovation.

A noter que la ministre française de la Justice effectue un déplacement en Tunisie les 15 et 16 avril dans le cadre du lancement du premier groupe d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Tunisie et la France.