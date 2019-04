Le ministère tunisien de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, en collaboration avec l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ” ONU Femmes ” et le PNUD, organise le forum mondial sur l’égalité des sexes, du 24 au 26 avril 2019 à Tunis.

Le Forum sera axé sur l’égalité des genres et les Objectifs de Développement Durable. L’accent étant mis sur trois points, à savoir, la participation politique, l’autonomisation économique, et les actions relatives aux agendas “Femmes, paix et sécurité” et “Pérennisation de la paix”, en particulier la cessation des violences contre les femmes, à travers les réformes juridiques, la justice et la prévention des violences extrêmes, qui visent en priorité la réforme de la loi, l’amélioration de la justice pour les femmes et la promotion de la paix.

Ce sera également l’occasion de souligner le lien entre les recommandations de la CEDAW (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) et l’Agenda de la résolution 1325.

Cette approche garantira que le Forum sera à la fois transversal et intégral, ainsi que concret et opérationnel.

Il abordera la question de l’égalité de Genre en tant que moteur essentiel de la mise en œuvre locale de l’Agenda 2030 par une participation et une représentation accrues des femmes au sein des gouvernements nationaux et infranationaux ainsi que des municipalités.

D’autres thèmes seront discutés comme l’intégration de la dimension de genre dans les processus de planification et de budgétisation du développement national et local et la mise en œuvre spécifique des interventions qui donnent aux femmes les moyens de servir de catalyseur du développement durable dans tous ses aspects : culturel, social, économique et environnemental.

Le Forum de Tunis sur l’Egalité de Genre, constitue ainsi une opportunité pour poursuivre les initiatives, les engagements et les partenariats issus du Forum de Stockholm sur l’Egalité de genre en avril 2018.

Le Forum de Tunis sur l’égalité de genre aura lieu un an avant le 25ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’Action de Beijing, ainsi qu’un an avant le 20ème anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations unies, qui fixe les normes pour les femmes en matière de paix et sécurité.

Le Forum se tiendra également avant la présentation du premier Rapport Mondial sur le Développement Durable au sommet d’automne sur les ODD (Objectifs de Développement Durables) et sera l’occasion d’intégrer et de relier les éléments clés de ces processus et de souligner le rôle important que la société civile peut jouer.

Compte tenu du nombre de pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord en situation de conflit ou sortant d’un conflit, le forum se concentrera sur les possibilités de changer les dynamiques de genre dans les contextes post-conflit.

Le Forum sera aussi une plateforme de discussions et d’interactions entre les acteurs et actrices clés des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, des médias et des organisations régionales et internationales pour partager et multiplier les avancées qui font une différence pour les individus et les sociétés (transformer les engagements en actions concrètes).

En outre, il vise à assurer un relais générationnel, en encourageant la participation des jeunes femmes et jeunes hommes engagés à tous les niveaux de la société pour promouvoir l’égalité de genre.

Enfin, le forum sera l’occasion de mobiliser les femmes et les hommes champions de l’égalité de genre au sein des Parlements, des Gouvernements nationaux, régionaux et locaux et de la société civile et de renforcer leur voix, leur travail en réseau et leur plaidoyer afin que les engagements internationaux deviennent réalité sur le terrain (du mondial au local).