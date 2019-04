La Tunisie participe, du 15 au 17 avril 2019 à Pékin, à la 15e édition de la foire internationale du tourisme et marché (China Outbound Tourism and Travel Market) ” COTTM ” qui accueille des exposants de plus de 70 pays, selon l’ambassade de Tunisie à Pékin.

La délégation tunisienne prend part aussi à la foire internationale de Shanghai (Shanghai World Toursim Fair) ” SWTF ” qui aura lieu du 18 au 21 courant.

Lors de l’inauguration du stand tunisien à la foire internationale spécialisée en tourisme et marché, l’ambassadeur de la Tunisie en Chine, Dhia Khaled, a souligné l’importance du produit touristique tunisien, notamment le tourisme saharien qui attire de plus en plus les touristes et agences de voyages chinois.

A noter que la délégation tunisienne qui participe à ces deux foires est composée de représentants d’agences de voyages, d’hôtels tunisiens, de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) et autres artisans.

D’après la représentation tunisienne à Pékin, la Tunisie a réussi à attirer 30 mille touristes chinois en 2018, contre 8 mille en 2016.