La cérémonie de la première édition des trophées du logo Rouge & Bleu « MEILLEUR SERVICE CLIENT » s’est déroulée le jeudi 12 avril à l’hôtel Villa Didon Carthage, récompensant 5 entreprises qui se sont démarquées de leurs compétiteurs par un service client particulièrement performant.

«A partir d’aujourd’hui, le consommateur tunisien pourra identifier les entreprises qui placent le confort de leurs usagers au cœur de leur stratégies beaucoup plus rapidement, juste en recherchant notre logo Rouge & Bleu », a précisé Ismail Ben Miled. «Pour cette première édition, nous avons primé des entreprises dans 5 catégories d’univers différents (télécommunications, grande distribution, assurances, distribution de parfums et de cosmétiques de luxe, émission de titre repas et chèques cadeaux) », poursuit-il.

Nous posons les fondations cette année d’une compétition ambitieuse avec une méthodologie solide, sans concession, qui s’appuie sur les données d’un cabinet indépendant et consultable sur demande. Les lauréats de cette édition peuvent être fiers d’arborer le logo “ Meilleur Service Clients” », a-t-il dit.

Avec un marché saturé, ultra concurrentiel, l’attention du consommateur est très sollicitée par un nombre croissant de promotions parfois indéchiffrables. C’est cela que nous proposons un label indépendant pour l’orienter de manière simple et claire vers les prestataires offrant le service client le plus efficace.

Pour l’année, plus de 2 400 citoyens ont voté en Tunisie pour leurs entreprises préférés, toutes catégories confondues.

Comment ça marche ? Le processus de participation est simple, et requiert 4 étapes :