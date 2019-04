Le court-métrage de fiction tunisien ” Brotherhood ” de Meryam Joobeur a été sélectionné pour la compétition officielle de la 22ème édition de Brussels Short Film Festival (BSFF) qui se tiendra du 25 avril au 5 mai 2319.

Le film tunisien sera en lice pour les cinq prix du Festival du court-métrage de Bruxelles: le Prix du Grand prix international, le Prix du jury, le Prix du public, le Prix de l’interprétation masculine et le Prix de l’interprétation féminine.

Etant le seul film tunisien et arabe en lice, ” Brotherhood ” figure dans une liste de 62 œuvres sélectionnées parmi près de 4 500 au début et en provenance de 31 pays : Croatie, Brésil, Suisse, Grèce, Colombie, Iran, Turquie, Etats-Unis d’Amérique, Suède, Portugal, Canada, Allemagne, Ghana, Australie, Hongrie, Pays-Bas, Corée du Sud, Bosnie Herzégovine, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Azerbaïdjan, Finlande, Costa Rica, Espagne, Kosovo, Belgique, Roumanie, Pologne, Venezuela et France.

” Brotherhood ” (Fraternité) a déroché depuis sa sortie en 2018 plusieurs prix: le Tanit d’Or pour le court-métrage de fiction des JCC 2018, la mention spéciale du jury de la 41ème édition du festival du court métrage de Clermont-Ferrand (1er au 9 février 2019 France), le ” Prix Youssef Chahine pour le meilleur court métrage ” de la 40ème édition du festival international du film du Caire (20-29 novembre 2018), le prix Cinema XXI du court et une mention spéciale du jury de la 24ème édition du festival du cinéma euro-méditerranéen de Rome “Le MedFilm Festival” (9-16 novembre 2018) et le Prix du meilleur court métrage au festival international du film de Toronto (TIFF, Canada ) qui a eu lieu du 6 au 16 septembre 2018.

Le Brussels Short Film Festival est un festival annuel belge consacré aux courts-métrages et se déroulant fin avril et début mai, chaque année depuis 1998.

Les lauréats des Grands Prix des compétitions internationale et nationale sont considérés en pré-sélection pour les Oscars dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction/d’animation.