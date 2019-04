Médenine, région du sud tunisien, a déployé vendredi 12 avril les trésors de son patrimoine matériel et immatériel au cœur de la Cité de la culture à Tunis.

Dans le cadre de la manifestation ” Les Journées des régions ” et le programme ” Les Cités des arts “, à chaque fois une nouvelle région du pays est invitée à la Cité de la Culture pour présenter son patrimoine que ses habitants conservent jalousement de génération en génération tout en le nourrissant par des apports permanents dans une dynamique féconde d’enrichissement continuel.

Le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a inauguré ce programme qui a démarré à 14h00 avec des spectacles de danses et de chants traditionnels populaires.

Médenine, cette région emblématique des ksours, des Ghorfas et du chant libre des poètes, a fasciné le grand public à travers un programme chargé d’escales et d’expressions culturelles.

De grandes reproductions en bois et de Ksours ont été placés dans le hall principal et dans le hall inférieur de la Cité. Le public a pu aussi voir une reconstitution d’une cérémonie de mariage traditionnel de la région.

Des expositions ont eu lieu autour des sites et monuments, l’artisanat, les arts plastiques, le livre et les personnalités célèbres de la région, l’art culinaire local, le tourisme, les plantes aromatiques, les traditions vestimentaires outre les produits agricoles de la région.

Zarzis et Djerba étaient bien présents à travers leur patrimoine dont les métiers de la pêche traditionnelle, le tissage, la poterie et tant d’autres composantes identitaires locales.

Le programme propose par ailleurs un spectacle animé par la troupe de Ouled Jouini, un spectacle de danse moderne et urbaine de jeunes issus de la région. Au Théâtre des Jeunes Créateurs a été présenté l’avant-première de la pièce théâtrale “La révolution des nouveaux nés” de Khaled Lamloumi, production du Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Médenine. Interprété par Hamza Khalfallah et Hamza Ben Oun, cette pièce de pantomime traite des mutations sociales avec leur cortège de douleurs et de souffrances.

Une descente vertigineuse dans les abîmes de la conscience humaine tiraillée par les vents de travers toujours éprouvants.

Dans un style où le comique le dispute au tragique, cette pièce est une création audacieuse qui remet aux devants de la scène, l’une des écoles les plus difficiles du théâtre: le pantomime.

La journée de Médenine a été clôturée au Théâtre des régions avec ” Voix et rythmes ” un spectacle de musique et de chants populaires présenté en deux parties.

En première partie, Zied M’nifi a proposé un florilège de voix féminines et chants populaires avec une poésie attachante célébrant le patrimoine dans toutes ses déclinaisons.

Au programme du spectacle figure également ” Bambar ” de la Troupe ” Founoun Al Jazira “. En cette partie du spectacle, l’artiste Habib Jebali et de son fils Habib Junior ont interprété des chansons cultes du terroir Djerbien comme ” Aini Rahet Khial ” et ” Acchat Wannesma “.

Médenine qui s’étend de la plaine de Djeffara à la Méditerranée est un immense réservoir culturel riche d’une vaste mosaïque d’us et de coutumes, de styles architecturaux, de traditions culinaires, de métiers d’artisanat et de tant d’autres composantes patrimoniales.

Avec, ses villages montagneux, ses vastes plaines, ses cotes bleus azurs, Médenine a su tirer profit de sa géographie en fructifiant ses atouts culturels pour s’imposer en tant que destination incontournable pour tout visiteur de la Tunisie.