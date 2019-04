La jeune start up ” Historio “, représentée par Youssef Boufaied, a remporté, vendredi 12 avril, la finale de la 7ème édition de la compétition ” Creative Business Cup Tunisia “.

Cette idée de projet innovatrice consiste en un jeu de cartes basé sur un fait de l’histoire et dont l’objectif est la mise en valeur du patrimoine culturel et historique par la technologie.

” Créative Business Cup Tunisia est une compétition internationale que l’IACE (Institut arabe des chefs d’entreprise) représente en Tunisie depuis 6 ans. Le but est de promouvoir les industries créatives en Tunisie “, a indiqué le directeur exécutif de l’IACE, Majdi Hassen, dans une déclaration à l’Agence TAP.

” Historio représentera la Tunisie à la finale internationale qui se déroulera, en juillet 2019, à Copenhague au Danemark, et j’espère qu’elle sera parmi les finalistes, lors de cette compétition, et obtiendra le premier prix, à savoir 100 mille dollars “, a-t-il souligné.

Le premier produit d’Historio sera principalement ” Historio Rift ” qui est un jeu vidéo de cartes à collectionner en ligne, gratuit et centré sur les civilisations historiques. Par conséquent, le jeu s’appuie sur une tradition existante, des faits et événements réels qui se sont produits dans l’histoire, en utilisant les mêmes éléments, personnages et reliques. Le jeu offre au joueur une nouvelle façon révolutionnaire d’obtenir des cartes supplémentaires et des récompenses de jeu grâce à une application compagnon externe.

Cette application est basée sur la technologie de Réalité Augmentée (elle désigne les différentes méthodes qui permettent d’incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d’images), offrant au joueur une expérience immersive dans différents sites historiques ou musées.

Le startupper Youssef Boufaied est un ingénieur en informatique et également entrepreneur. Il est cofondateur et directeur d’Historio, une jeune start up tunisienne qui s’attèle à mettre en valeur le patrimoine par la technologie et les jeux.

Ayant 4 ans d’expérience dans le développement mobile en tant que freelancer, Youssef a travaillé sur différents projets et technologies dont iOS, Android, Unity et Augmented Reality. Par ailleurs, il a créé et géré divers projets : événements ISET’COM, Netlinks, Bus.tn

Quatre finalistes étaient en compétition pour présenter des projets créatifs, devant une audience composée d’un panel de jury experts en la matière, de représentants de l’écosystème entrepreneurial et de futurs jeunes entrepreneurs.

Il s’agit de la start up ” Khalta “, qui est un studio de design créatif qui offre aux personnes désireuses d’acquérir des meubles et objets décoratifs originaux faits à partir d’une recette à base de ciment; puis celle ” sciencia “, qui offre des activités de loisir scientifiques destinées aux enfants et aux jeunes; enfin, la start up ” Sghar Toon “, qui est une application d’éducation qui utilise les dessins animés de manière innovante afin d’enseigner les langues aux enfants dyslexiques.

Les critères de sélection de la start up gagnante s’appuient sur la créativité humaine dans la conception de la start up technologique, l’utilisation du digital et l’innovation, ainsi que l’efficience économique.

La compétition ” Creative Business Cup ” est l’occasion de renouveler avec l’entrepreneuriat dans l’économie créative qui est une opportunité entrepreneuriale incontestable mais non assez répandue en Tunisie.

Par cette initiative, “Creative Business Cup” contribue de manière significative à la croissance et à la création d’emplois, ainsi qu’au développement de solutions nouvelles et innovantes pour faire face aux défis auxquels les entreprises sont confrontées, selon les organisateurs.