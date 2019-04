Le premier salon Start-up Booster aura lieu les 16 et 17 avril à Sfax, à l’initiative du Centre d’affaires de Sfax (CAS) en coopération avec la mairie de Sfax, et est placé sous l’égide du ministère de l’Industrie.

Selon Ikram Makni, directrice générale du CAS, le salon a pour objectif d’offrir des opportunités pour le développement des jeunes entreprises créées à travers l’accompagnement du CAS et de programmer des rencontres entre ces nouvelles entreprises et les bailleurs de fonds, les institutions financières, les grand groupes et holding d’entreprises, les institutions,..

Au programme, des rencontres d’Affaires B to B ainsi que deux conférences dont la première est axée sur la promotion de l’export et la deuxième a pour thème le marketing digital.

D’autres communications seront présentées, à cette occasion, sur ” les mécanismes de financement de l’entreprise ” et ” le développement des entreprises accompagnées par le CAS “.

Par ailleurs, le salon comporte un espace d’exposition pour les nouvelles start-up, accompagnées par le Centre d’affaires de Sfax ainsi qu’un espace de Coaching / Rencontres avec des Experts et des Conseillers spécialisés.

Pas moins d’une trentaine d’entreprises œuvrant dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, les services et les nouvelles technologies prendront part au salon. Parmi les conditions de participation, l’entreprise est entrée en activité il y a huit ans ou moins.