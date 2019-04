La direction de Jumia Tunisie a réuni un certain nombre de journalistes tunisiens, ce vendredi 12 avril, pour leur annoncer que cette plateforme de commerce en ligne panafricaine, vient de faire son entrée au New York Stock Exchange (NYSE), considérée comme la plus grande place boursière au monde.

Et pour le directeur général de Jumia Tunisie, Elyes Jribi n’a pas manqué de souligner qu’il s’agit « d’une première pour une start-up africaine ». Et ne l’oublions pas, la start-up était valorisée à 1,2 milliard de dollars lors de sa levée de fonds de 2016.

D’ailleurs, les deux fondateurs de Jumia, en l’occurrence Poignonnec et Jeremy Hodara, cités par Jeune Afrique, ont déclaré à cette occasion : « Ce moment historique a été rendu possible grâce au travail acharné de nos équipes, à la confiance de nos consommateurs ainsi qu’à l’engagement de nos vendeurs et partenaires ».

Cette entrée à la Bourse de New York permettra à Jumia « de lever davantage de fonds pour financer son expansion. Avec 13,5 millions de titres mis en vente sur le marché, pour un prix compris entre 13 et 16 dollars par action, la plateforme espère ainsi lever un prêt de 200 millions de dollars ».

A rappeler dans cet ordre d’idées que Jumia, créée en 2012 et basée à Nairobi au Kenya, a déjà levé quelque 824 millions de dollars en cinq tours de table, d’après la base de données Crunchbase.