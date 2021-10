Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, s’associe au leader de l’e-commerce Jumia pour lancer la vente en ligne des véhicules neufs, pour la première fois en Afrique.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie commerciale, le leader des ventes des véhicules particuliers facilite encore l’accès aux véhicules neufs en allant vers une cible 100% digitale à travers la plateforme e-commerce Jumia. À travers la création d’un showroom virtuel au niveau de la plateforme, Alpha Hyundai Motor ouvre une nouvelle voie commerciale qui répond aux nouvelles exigences du marché durant cette période pandémique.

Cette nouvelle formule permet aux clients de choisir leur véhicule parmi l’ensemble de la gamme, hors voitures populaires, et de sélectionner les options et la configuration adéquates à leurs besoins. Une gamme marquée par son design épuré, par sa fiabilité et par la richesse de ses équipements.

Expérience client 100% digitale

Ce partenariat entre les deux leaders de leurs secteurs d’activités est marqué par un process 100% digital, du choix du véhicule à la finalisation du dossier administratif tout en passant par la configuration de la voiture et le choix du lieu de livraison.

Pour effectuer l’opération d’achat, le client doit scanner sa carte d’identité nationale (CIN), la déclaration unique des revenus (DUR) et le justificatif du paiement par virement. L’ensemble de ces documents doit être envoyé à l’adresse email mise à sa disposition sur la boutique Hyundai sur Jumia.

Durant le premier trimestre du partenariat, qui commence à courir à partir du 1er octobre 2021, Alpha Hyundai Motor assure la livraison gratuite des véhicules commercialisés sur Jumia à l’agence la plus proche choisie par le client lors de la commande.

Outre l’innovation au niveau de l’expérience client, les nouveaux véhicules bénéficient d’une garantie constructeur de 5 ans. Alpha Hyundai Motor assurant également un service après-vente de proximité conforme aux standards de la marque.

Pour la réussite de ce projet en Tunisie, Alpha Hyundai Motor mise également sur son réseau marqué par son étendue (18 agences réparties sur l’ensemble des régions) avec l’ambition d’atteindre 20 agences d’ici fin 2021.

Le lien de la boutique : https://www.jumia.com.tn/mlp-boutique-hyundai/